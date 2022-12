Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Firmen-Transporter in Holt und BMW-Kombi in Odenkirchen-Mitte gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch, 30. November, einen dunkelgrauen Mercedes (Sprinter) an der Straße Holter Feld entwendet.

Der Fahrer hatte das Firmenfahrzeug am Dienstag gegen 16.30 Uhr am Feldrand geparkt. Als er am nächsten Tag gegen 6.30 Uhr zu der Stelle zurückkehrte, stellte er fest, dass der Transporter gestohlen wurde. Der Mercedes (Sprinter) hat eine auffällige Folierung in Form eines Firmenlogos. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere hochwertige Arbeitsgeräte.

An der Straße Kommer Weg ist ebenfalls zwischen Dienstag und Mittwoch ein schwarzer BMW (3er) von Dieben entwendet worden. Der Besitzer hatte das Auto am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr an der Straße geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 6.45 Uhr wieder losfahren wollte, bemerkte er den Diebstahl.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

