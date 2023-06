Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Brand in einer Garage

Daaden (ots)

In der Nacht vom 02. auf den 03.06.23 wurden die Feuerwehr in Daaden und die Polizei Betzdorf gegen 03:00 Uhr über einen Brand in einer freistehenden Doppelgarage in Daaden, Betzdorfer Straße informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache waren dort ein Auto, ein Quad und mehrere Fahrräder, darunter E-Bikes, in Brand geraten. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Fahrzeuge ablöschen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Warum es zu dem Brand in der Garage kam, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

