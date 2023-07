POL-COE: Nottuln/Brandserie Schapdetten - Keine neuen Ermittlungsansätze

Coesfeld (ots) - Die Fahrt mit einem gestohlenen Trecker in Herbern endete für den mutmaßlichen 28-jährigen Täter aus Dortmund im Graben. In der Nacht auf Mittwoch (26.07.23) meldete ein Zeuge gegen 1.40 Uhr einen Trecker, der am Bakenfeld-Himmelskampweg in einem Graben stand. Dieser war kurz zuvor von einem Hof gestohlen worden. Die eingesetzten Polizisten trafen unweit der Unfallstelle auf den Tatverdächtigen. Wie ...

