POL-COE: Ascheberg, Herbern/ Gestohlener Trecker im Graben

Die Fahrt mit einem gestohlenen Trecker in Herbern endete für den mutmaßlichen 28-jährigen Täter aus Dortmund im Graben. In der Nacht auf Mittwoch (26.07.23) meldete ein Zeuge gegen 1.40 Uhr einen Trecker, der am Bakenfeld-Himmelskampweg in einem Graben stand. Dieser war kurz zuvor von einem Hof gestohlen worden.

Die eingesetzten Polizisten trafen unweit der Unfallstelle auf den Tatverdächtigen. Wie sich herausstellte, ist er polizeibekannt. Der mutmaßliche Dieb aus Dortmund fuhr vom Hof quer über die Straße in einen Graben, wo das Gespann zum Stillstand kam. Auf diesem Weg touchierte er einen Baum und beschädigte die Baumrinde. Im Bereich des Grabens entstand Flurschaden. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Dieb vom Unfallort. Nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort, entließen ihn die Beamten.

