POL-NI: Nordsehl - Glück im Unglück - Kind bei Unfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 13.06.2023, gegen 13.20 Uhr wurde ein 7-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Nordsehl leicht verletzt. Ein 28-jähriger Hannoveraner fuhr an der Landstraße Höhe Hausnr. 111 an einem Bus vorbei und übersah dabei ein Kind, welches hinter dem Bus die Straße überqueren wollte. Trotz Bremsversuchs konnte der 28-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der junge Nordsehler wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Der PKW blieb unbeschädigt.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden in beiden Fahrtrichtungen nur mit besonderer Vorsicht, erhöhter Aufmerksamkeit und angepasster Geschwindigkeit an Bussen vorbeizufahren. Sobald Busse das Warnblinklicht eingeschaltet haben, darf zudem nur mit Schrittgeschwindigkeit und ausreichendem Seitenabstand vorbeigefahren werden. Eltern wird geraten, regelmäßig mit ihren Kindern das Verhalten an Bushaltestellen zu trainieren. Die Polizei bietet darüber hinaus sog. Bus-Trainings für die ersten Klassen an. Interessierte Grundschulen können sich hierfür mit dem Kontaktbeamten des PK Stadthagen unter 05721/9822124 in Verbindung setzen.

