POL-COE: Ascheberg/ Erfolgreicher Betrug Thema bei Aktenzeichen XY am Mittwoch (26.07.23)

Coesfeld (ots)

Mit einem Schockanruf erbeuteten Betrüger im Februar 2023 zwei Uhren von einer Frau aus Ascheberg. Der Fall ist am kommenden Mittwoch (26.07.23) um 20.15 Uhr Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Zu Gast im Studio wird Kriminalhauptkommissarin Svenja Riedel von der Kreispolizei Coesfeld sein, die bei diesem Fall Sachbearbeiterin ist.

Die Aschebergerin erhielt am 8. Februar 2023 mehrere Anrufe eines angeblichen Staatsanwaltes. Dieser gab an, dass der Sohn aufgrund eines von ihm verursachten Verkehrsunfalls in Gewahrsam sitzen würde. Für die Freilassung benötige er eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro. Die Geschädigte gab an, dass sie lediglich hochwertige Uhren besitze. Um 14.29 Uhr erschien dann ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Frau und übernahm zwei Uhren. Danach entfernte sich die Person wieder. Eine Kamera zeichnete den Abholer beim Betreten und Verlassen des Gebäudes auf.

Wie Svenja Riedel sagt, ist Aktenzeichen XY eine wichtige Sendung für die Arbeit der Polizei. "Regelmäßig tragen Hinweise der Zuschauer dazu bei, Fälle zu lösen." Das sei für die Opfer von Straftaten ein ganz wichtiger Moment.

Unter 02541-14560 nimmt die Polizei am Mittwoch von 20 Uhr bis 00.00 Uhr zu diesem Fall Hinweise entgegen. Darüber hinaus können sich Zeugen jederzeit unter 02541-14-0 an die Polizei Coesfeld wenden.

Hier geht es zur Ursprungsmeldung zum Sachverhalt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5437258

