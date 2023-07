Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 15.07.2023 bis 23.07.2023 versuchten bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale auf der Lindenstraße in Nottuln, Appelhülsen einzubrechen. Hierzu hebelten sie an einem rückwärtig gelegenem Fenster. In die Räumlichkeiten an sich gelangten sie jedoch nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. ...

