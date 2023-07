Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Laer/ GPS-Tracker überführt mutmaßliche Diebin

Coesfeld (ots)

Gegen einen GPS-Tracker hatte eine mutmaßliche Diebin keine Chance. Dem Mitarbeiter einer Billerbecker Firma fiel auf, dass rund 300 Leergutkisten verschwunden waren. Der Schaden belief sich bereits auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, platzierte der Mitarbeiter GPS-Tracker in den Kisten. Am Montagabend (24.07.23) meldete er sich bei der Polizei. Er verfolgte ein Auto, in dem sich laut GPS-Signal entwendete Leergutkisten befinden sollen. Auf einem Supermarktparkplatz in Laer trafen die eingesetzten Polizisten auf den Mitarbeiter.

An den Pfandautomaten des Supermarktes stand eine 45-jährige Frau, die für einen externen Dienstleister in der Billerbecker Firma eingesetzt war. Nicht nur vor den Automaten standen noch Kisten. Auch im Auto der Frau fanden die Polizisten noch Leergutkisten vor. Die mit dem Tracker befand sich bereits im Automaten. Videoaufnahmen zeigen, wie die mutmaßliche Diebin mehrere Kisten vorher in den Automaten schob. Eine Zeugin schilderte zudem, dass die 45-Jährige schon öfter in dem Geschäft war und Pfandbons mit hohen Beträgen einlöste.

Die Ermittlungen laufen. Die Frau wurde nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell