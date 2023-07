Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Fahrlach: Handtasche aus Sprinter geklaut - dann mit Fahrrad geflüchtet

Mannheim (ots)

Am Sonntag, um 12.20 Uhr, schlugen zwei bislang unbekannte Täter die Scheibe in der Beifahrertür eines Sprinters ein und entwendeten eine auf dem Sitz abgelegte Handtasche. Danach fuhren sie mit ihren Rädern in Richtung Schwetzinger Vorstadt davon.

Die Täter werden durch Zeugen wie folgt beschrieben:

- Beide ca. 35-50 Jahre alt;

- Beide schwarze Haare;

- Beide ca. 175 cm groß und schmale Statur.

Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel.: 0621/174-3310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell