Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Neckarstadt: Randalierer beschädigt betrunken Taxi

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen, um 5 Uhr, verständigte ein Taxifahrer die Notrufzentrale und teilte mit, sich auf der Waldhofstraße zu befinden und durch einen Mann an seiner Weiterfahrt gehindert zu werden. Durch eine Fußstreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt wurde sodann festgestellt, dass in unmittelbarer Nähe ein Mann auf der Straße stand und gegen ein Taxi trat und schlug. Zuvor hatte der Mann auch noch den Außenspiegel des Taxis abgetreten. Der Schaden am Taxi beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Wache. Hier stellte sich nach einem Alkoholtest heraus, dass er einen Wert von über 1,8 Promille hatte. Nachdem die Personalien feststanden, wurde der Randalierer einem Bekannten überstellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

