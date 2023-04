POL-OS: Polizei kündigt Kontrollwoche an - Raser im Fokus

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Emden/Aurich/Wittmund (ots) - Im vergangenen Jahr wurden in Niedersachsen laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) 29.204 (2021: 23.457) Fahrräder entwendet. Dies macht einen Anteil von 5,57% (2021: 4,97%) an der Gesamtkriminalität in Niedersachsen aus. Der Polizei gelingt es, 11,38% (15,21%) der Fahrraddiebstähle aufzuklären. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 26 ...

