POL-MA: Mannheim, Mühlauhafen: Mehrere zerkratzte Autos - Zeugenaufruf

Hockenheim (ots) - Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit ausgeschaltetem Licht an seinem Citroen die Ludwig-Grein-Straße in Richtung untere Mühlstraße. Ein anderes Auto, welches aus Richtung Meßplatz kam, stieß in der Folge mit dem Citroen-Fahrer in der Mühlstraße zusammen. Nach dem ...

mehr