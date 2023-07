Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Betrunken und ohne Führerschein mit geklautem Auto Unfall gebaut, zu Fuß geflüchtet - durch Polizei festgenommen!

Hockenheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit ausgeschaltetem Licht an seinem Citroen die Ludwig-Grein-Straße in Richtung untere Mühlstraße. Ein anderes Auto, welches aus Richtung Meßplatz kam, stieß in der Folge mit dem Citroen-Fahrer in der Mühlstraße zusammen. Nach dem Unfall fuhren beide Fahrzeuge auf einen Parkplatz bei der Bibliothek. Der 54-Jährige verließ jedoch sein Auto und flüchtete dann zu Fuß in zunächst unbekannte Richtung, woraufhin der geschädigte Unfallbeteiligte die Polizei verständigte. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass das Auto des 54-Jährigen vor über 2 Wochen als gestohlen gemeldet worden war. Durch eine weitere Streife des Polizeirevier Hockenheim wurde der 54-Jährige um 23.25 Uhr im Rahmen der eingeleiteten Fahndung festgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Auch stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der alkoholisierte Fahrer wurde aufs Revier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das von ihm geführte Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Es zu einem Sachschaden von einem niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Den 54-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen verschiedener Verkehrsstraftaten. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

