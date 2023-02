Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrskontrollen auf den Autobahnen mit Schwerpunkt Handynutzung

Ratzeburg (ots)

03. Februar 2023 | Polizeidirektion Ratzeburg - BAB 1, BAB 20, BAB 24

Die Beamten des Polizei Autobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg haben in dieser Woche, am Dienstag (31.01.2023), am Mittwoch (01.02.2023) und am Donnerstag mobile Verkehrskontrollen, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr, im Bereich der Autobahnen 1, 20 und 24 durchgeführt. Hauptaugenmerk legten die Beamten auf die Ablenkung am Steuer von Lkw-Fahrern, insbesondere durch die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

Erschreckender Weise mussten 39 Bußgeldverfahren eingeleitet werden, weil die Fahrzeugführer durch die Benutzung ihrer Mobiltelefone abgelenkt waren. Die verbotene Nutzung von elektronische Geräte, die der Kommunikation, Organisation und Unterhaltung dienen kostet 100,00 Euro plus Gebühren und einen Punkt in Flensburg.

Natürlich werden die Beamten auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell