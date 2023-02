Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

03. Februar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.02.2023 - Groß Grönau

Gestern Abend (02. Februar 2023) kam es gegen 23 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt mit Post- Filiale in der Straße "Grönauer Heide" in Groß Grönau.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde durch eine Sicherheitsfirma ein Einbruchalarm in einem Supermarkt gemeldet. Unbekannte Täter drangen durch ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster in das Gebäude ein. Hier wurde der Alarm ausgelöst, so dass die Täter flüchteten. Zum Stehlgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat gestern Abend/ Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grönauer Heide beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell