POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Blauer Lexus (GG-AS 5300) vor Garage gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) - Ein Brand in einem leestehenden Einfamilienhaus in der Rathausstraße im Stadtteil Gundernhausen hat am Samstagabend (15.04.) zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei geführt. Das Feuer war einer Zeugin gegen 21.20 Uhr aufgefallen, die umgehend über Notruf die Feuerwehr alarmierte. Sofort herbeigeeilte Wehren konnten den Dachstuhlbrand schließlich ...

mehr