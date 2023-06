Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Videoanalyse der Bundespolizei führt zu Handydieb

Essen - Olpe (ots)

Heute Nacht (4. Juni) entwendete ein 25-Jähriger einem jungen Mann im Essener Hauptbahnhof das Handy. Bundespolizisten konnten den Mann dank einer Videoauswertung wenig später stellen.

Gegen 0:15 Uhr wurde ein 34-Jähriger auf der Wache der Bundespolizei in Essen vorstellig. Er gab an, dass ihm soeben sein Smartphone entwendet worden sei. Zuvor habe er sich in einem Wartehäuschen auf einem Bahnsteig befunden. Das Handy habe der Essener zum Laden neben sich gelegt und sei dabei eingeschlafen. Nachdem er aufgewacht war, konnte er sein Eigentum nicht mehr auffinden.

Bundespolizisten werteten die Videoüberwachung des Hauptbahnhofes aus und konnten die Tat nachvollziehen. Ein junger Mann hatte dem Essener das Telefon gestohlen und ist dann in Richtung Innenstadt geflohen.

Einsatzkräfte fahndeten mittels Foto nach dem Tatverdächtigen und wurden wenig später fündig. Auf einem Bahnsteig erkannten Bundespolizisten den 25-Jährigen wieder und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung des algerischen Staatsbürgers fanden sie ein Pfefferspray auf, aber nicht das besagte Handy.

Auf der Wache sprach der geschädigte marokkanische Staatsbürger den Beschuldigten an und konnte ihn dazu überreden, den Ort, an dem dieser das Smartphones versteckt hatte, preiszugeben. Bundespolizisten fanden dort das Stehlgut auf und übergaben es wenig später dem rechtmäßigen Besitzer.

Gegen den 25-Jährigen aus Olpe leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell