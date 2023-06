BPOL NRW: Zug überfährt Zeitungsstapel - Bundespolizei ermittelt gegen 17-Jährigen

Essen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 21. Januar 2023 in einem Regionalexpress einem anderen Bochum-Anhänger ins Gesicht geschlagen haben soll. Gegen 18:30 Uhr kam es im RE 42 (in Fahrtrichtung Recklinghausen) beim Halt im Essener Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung ...

mehr