Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter attackiert Bochum-Fan - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Essen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 21. Januar 2023 in einem Regionalexpress einem anderen Bochum-Anhänger ins Gesicht geschlagen haben soll.

Gegen 18:30 Uhr kam es im RE 42 (in Fahrtrichtung Recklinghausen) beim Halt im Essener Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei soll es zunächst zu einem Streit gekommen sein. Dann soll der Unbekannte unvermittelt dem 43-Jährigen aus Marl ins Gesicht geschlagen haben. Wenig später seien beide Männer zu Boden gegangen. Dabei soll der unbekannte Mann sich auf den Deutschen gelegt haben. Zudem habe dieser das VfL Bochum-Trikot des Geschädigten entwendet. Der 43-Jährige verlor dabei seine Brille und verletzte sich am rechten Daumen und an der Schulter. Des Weiteren erlitt er eine Schädelprellung.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine graue Jeanshose, eine dunkelgrüne Jacke, einen Schal vom VfL Bochum 1848 sowie eine Brille und eine grauschwarze Kurzhaarfrisur. Die Tat ereignete sich am 21. Januar 2023, zwischen 18:30 und 18:45 Uhr in dem RE42 im Essener Hauptbahnhof (Gleis 22). Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: < https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_23_2023.html ;> ;

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell