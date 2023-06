Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Laute Musik gipfelt in Schlägen gegen Zugbegleiterin

Paderborn - Bielefeld (ots)

Ohne Rücksicht auf andere hörte ein 29-Jähriger laute Musik im Zug. Als eine Zugbegleiterin ihn um Ruhe bat, setzte es Schläge. Die Bundespolizei ermittelt in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Mann.

Im Zug von Bielefeld nach Paderborn hatte der Bielefelder am Donnerstagnachmittag (1. Juni) seine Musik so laut aufgedreht, dass er andere Fahrgäste damit belästigte. Auf die Bitte der Zugbegleiterin die Musik leiser zu drehen, reagierte der Mann nicht. Als die 45-Jährige ihn antippte, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen, schlug er ihr unvermittelt in den Bauch.

Bei der Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Paderborn warteten bereits Einsatzkräfte der Bundespolizei auf den polizeibekannten Bielefelder. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Strafverfahrens wurde der 29-Jährige wieder entlassen. Die Zugbegleiterin wurde nicht ernsthaft verletzt.

