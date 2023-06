Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Raub im Hauptbahnhof Hamm - Zeuge gibt entscheidenden Hinweis zur Festnahme des Täters

Hamm-Dortmund (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02. Juni) hat ein 21-jähriger Mann im Hauptbahnhof Hamm einer 68-jährige Münsteranerin den Rucksack von der Schulter gerissen und sie dabei leicht verletzt. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Täter nur wenig später im Hauptbahnhof Dortmund fest.

Gegen 01:20 Uhr betrat die Frau in Begleitung eines Zeugen die Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hamm. Sie erklärten, dass kurz zuvor jemand auf dem Bahnsteig versucht hatte, der Frau den Rucksack von der Schulter zu reißen. Hierbei entstand ein Gerangel, bei dem sie gefährlich nah an der Bahnsteigkante zu Boden fiel. Der Täter, der sich bereits im Bahngleis befand, zog weiter am Rucksack. Um nicht selbst in das Bahngleis zu fallen, ließ sie den Rucksack los. Der Täter flüchte anschließend über die Gleise. Der Zeuge sah noch, wie er das Portemonnaie aus dem Rucksack nahm, bevor er diesen wegwarf. Danach verlor er den Täter aus dem Augen. Bei dem Sturz verletzte sich die Münsteranerin leicht an der Hand, am Arm und am Bein.

Der Zeuge nahm den letzten Zug nach Dortmund und meldete sich nur kurze Zeit später telefonisch bei der Bundespolizei. Er berichtete, dass sich der Täter ebenfalls im Zug nach Dortmund befindet. Die aus Hamm informierten Einsatzkräfte der Bundespolizei Dortmund nahmen den Mann nach Ankunft im Hauptbahnhof Dortmund fest. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Der polizeilich hinreichend bekannte Amerikaner wurde an die zuständige Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hamm überstellt. Von dort aus erfolgt die Vorführung vor einem Haftrichter.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell