Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn vereidigt 18 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn kann sich seit heute über Verstärkung freuen. 18 jüngst ernannte Polizeimeisterinnen und Polizeimeister traten gestern am 1. Juni 2023 ihren ersten Tag an der neuen Dienststelle an. Nachdem alle administrativen Aufgaben erledigt waren, begannen bereits erste Einweisungen in die Flughafeninspektion.

Heute, am 2. Juni 2023, war es dann soweit: für die neuen Kolleginnen und Kollegen stand die Vereidigung auf der Besucherterrasse des Flughafens Köln/Bonn an!

Frau Polizeirätin Christina Volk begrüßte als stellvertretende Inspektionsleiterin die Anwesenden und stimmte sie auf den neuen Berufsalltag ein: Zukünftig gehe es nicht mehr um Rangpunkte in Klausuren - dafür bspw. um grenzpolizeiliche Sachverhalte, Luftsicherheit oder auch bahnspezifische Aufgaben, in denen das bisher Erlernte anzuwenden sei.

Im Beisein von Vertretern der Dienstgruppen sowie der Führungsgruppe der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn, leisteten die Neuzugänge schließlich gemeinsam den Diensteid.

Im Anschluss hatten alle Gelegenheit, ihre neuen Vorgesetzten in einem "Meet and Greet" kennenzulernen.

Für die Polizeimeisterinnen und Polizeimeister beginnt nunmehr ein neuer, interessanter Abschnitt ihres Polizeiberufes: "Das Leben in der Praxis". Sie werden zukünftig in ihren jeweiligen Dienstgruppen als Kontroll- und Streifenbeamte am Flughafen Köln/Bonn eingesetzt.

