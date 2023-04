Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mehrere Firmeneinbrüche - eine Straße

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind über das Osterwochenende in drei Firmen an der Straße Auf dem Tigge in Beckum eingebrochen.

Zwischen Donnerstag (06.04.2023, 17.00 Uhr) und Montag (10.04.2023, 12.00 Uhr) verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Lagerhalle und stahlen mehrere Werkzeuge.

Auch der Büroraum einer Firma an der Straße Auf dem Tigge ist das Ziel von Unbekannten geworden. Zwischen Donnerstag (06.04.2023, 17.00 Uhr) und Samstag (08.04.2023, 09.30 Uhr) verschafften sich der oder die Täter Zutritt und flüchteten anschließend.

Zwischen Donnerstag (06.04.2023, 13.00 Uhr) und Samstag (08.04.2023, 07.15 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Straße Auf dem Tigge eingebrochen. Hier durchsuchten sie gleich mehrere Büroräume und flüchteten ebenfalls.

Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen oder Tätern geben, hat unbekannte verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet oder hat weitere Informationen? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell