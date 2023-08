POL-DH: Freistatt, Tödlicher Verkehrsunfall

Diepholz (ots) - Leeste - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Sonntag, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Leeste zu einem Auffahrunfall. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer und eine 20-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai befahren in der genannten Reihenfolge die Hauptstraße in Fahrtrichtung Leeste. Der ...

mehr