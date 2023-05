Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Motorrad gestürzt

Bestwig (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam gegen 17.30 Uhr ein 29-jähriger Mann aus Meschede mit seinem Motorrad zu Fall. Der Mescheder war mit seiner Maschine auf der L 776 von Kallenhardt in Fahrtrichtung Nuttlar unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Er verletzte sich schwer.

