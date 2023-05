POL-HSK: Motorradfahrer stürzt

Arnsberg (ots) - Gegen 15 Uhr kam es am Donnerstag auf der L 682 im Bereich Holzen zu einem Zusammenstoß von zwei Autos an der sogenannten Calcit-Kreuzung. Eine 74-jährige Frau aus Arnsberg war mit ihrem Wagen in Richtung Ainkhausen unterwegs und wollte nach links abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem Wagen eines 21-jährigen Arnsbergers, der in Richtung Asbeck unterwegs war. Die 74-Jährige wurde schwer verletzt. Der 21-Jährige erlitt leichte ...

mehr