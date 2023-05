POL-HSK: Seniorenbeirat Winterberg lädt zum Mobilitätstag ein

Sundern (ots) - Am Sonntagmittag kam auf der K 11 bei Meinkenbracht gegen 12.00 Uhr ein 58-jähriger Mann aus Burscheid mit seinem Motorrad zu Fall. Auf dem Weg nach Meinkenbracht kam er aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve zu Fall. Er wurde schwer verletzt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 1141 E-Mail: ...

