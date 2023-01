POL-EU: Bilanz zum Jahreswechsel

Euskirchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30. Dezember) kam es gegen 1.20 Uhr in der Berliner Straße in Euskirchen zu einem versuchten Einbruch. Eine 43-jährige Zeugin wurde durch ein lautes Geräusch auf zwei Personen vor einem Telekommunikationsgeschäft aufmerksam. Als die 43-Jährige aus dem Fenster schaute, stellte sie fest, dass sich die Personen an der Glasfront eines Geschäfts zu schaffen machten. Die Unbekannten waren maskiert. Durch das ...

