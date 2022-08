POL-MI: 18-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Preußisch Oldendorf (ots) - Ein angetrunkener Autofahrer ist am späten Samstagabend in Bad Holzhausen auf der Wittekindstraße gegen das Schild einer Ersatzbushaltestelle gefahren. Anschließend flüchtete der 21-jährige Mann von der Unfallstelle. Polizisten konnten ihn wenig später in der Nähe in einem Gebüsch versteckt aufgreifen. Anwohner hatten gegen 23.20 ...

mehr