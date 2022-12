Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, B525/ Unfall mit zwei Verletzten

Coesfeld (ots)

An der Kreuzung B525/Goxel sind am Montag (05.12.22) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 18.20 Uhr kam eine 61-jährige Coesfelderin mit ihrem Auto aus Goxel. Sie wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Gescher abbiegen. Gleichzeitig fuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Coesfeld über die Kreuzung von der Borkener Straße aus kommend in Richtung Goxel. Es kam zum Zusammenstoß. Mit in dem Auto der 25-Jährigen saß eine 26-jährige Coesfelderin, die durch die Kollision verletzt wurde. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Die ebenfalls verletzte 61-Jährige suchte selbstständig einen Arzt auf. Die B525 war in Fahrtrichtung Gescher für rund eine Stunde gesperrt.

