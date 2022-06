Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Saalfeld (ots)

Ein Fahrzeug-Führer beschädigte bereits am 16.06.2022 zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr beim Ausparken mit seinem PKW einen blauen Opel, der in der Kircherstraße in Saalfeld geparkt war. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Ein junger Mann, von dem leider nur der Vorname "Daniel" bekannt ist, beobachtete die Unfallflucht und teilte der Fahrerin des Opel das Kennzeichen des Verursacher-Fahrzeugs mit. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

