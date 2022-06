LPI-SLF: Steuereinheiten an Ampelanlagen entwendet

Zoppoten (ots) - Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Kleinbus die Landstraße zwischen Saalburg und Bad Lobenstein. Kurz nach einem Gasthaus in der Nähe von Zoppoten kam der Fahrer vermutlich aufgrund von Starkregen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und landete an einem Gartenzaun. Dabei entstand Sachschaden. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. ...

