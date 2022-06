LPI-SLF: Auto landete am Gartenzaun

Unterwellenborn (ots) - Am Mittwoch gegen 7:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Garagenbrand in der August-Bebel-Straße in Unterwellenborn. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte die Flammen. Nach ersten Erkenntnis war ein technischer Defekt an einem Akku ursächlich. Durch in der Nähe befindliche Dämmwolle kam es zum Brandausbruch. Der Sachschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Verletzt hat sich niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

