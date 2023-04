Polizei Bielefeld

POL-BI: Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Nach der Sicherstellung diverser Fahrräder sucht die Ermittlungskommission "Sattel" die rechtmäßigen Eigentümer. Mittels Eigentumsnachweis erhalten diese ihr Zweirad bei der Polizei Bielefeld zurück.

Am Montag, 13.03.2023, stellten Beamte ein Kinderfahrrad der Marke Bauer in blau und silber sicher. Dieses befand sich in der Nähe des Kreuzungsbereichs Ostring und Dingerdisser Straße am rechten Fahrbahnrand.

Zudem wurden am Montagabend, 17.04.2023, vier Fahrräder in der Artur-Ladebeck-Straße, Höhe Friedrich-List-Straße, sichergestellt, die bislang keiner Straftat zugewiesen werden konnten.

Es handelt sich um folgende Räder: Ein ursprünglich goldfarbiges Cube-Rad, welches glitzernd besprüht wurde; ein Axess E-Bike vom Typ Rotation E-Tech Allround mit einer grau-schwarz-grünen Lackierung; ein grünes Fahrrad mit Korb von Simplex; ein schwarzes Fahrrad von Pegasus vom Typ SL Premio.

Die Räder wurden nicht als gestohlen gemeldet und konnten daher bislang keinen rechtmäßigen Eigentümern übergeben werden. Zur Verifizierung des Eigentums wird der passende Schlüssel, ein Fahrradpass mit Rahmennummer oder ein Kaufbeleg, auf dem die Rahmennummer ersichtlich ist, benötigt.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

