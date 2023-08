Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wagenfeld, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Stuhr, Zeugen nach Einbruch in Fahrradgeschäft gesucht

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und flüchtendem Unfallverursacher

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, befuhr der Unfallverursacher die Hauptstraße in Wagenfeld in Fahrtrichtung Rehden. Ein 35-jähriger Radfahrer aus Wagenfeld fuhr auf dem Radweg entlang der Hauptstraße in dieselbe Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 11 beabsichtigte der Unfallverursacher nach rechts abzubiegen und übersieht hierbei den bevorrechtigten Fahrradfahrer. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-Jährige leichtverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter 05441 971-0 zu melden.

Diepholz- Glaselement einer Bushaltestelle zerstört

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte ein Glaselement einer Bushaltestelle in der Schlesierstraße in Diepholz zerstört. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter 05441 971-0 entgegen.

Maasen - 2 Auffahrunfälle mit insgesamt vier leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, dem 11.08.2023, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Bücken mit einer 32-jährigen Beifahrerin die L 352 im Bereich Maasen in Richtung Siedenburg. Dort musste er verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine dahinterfahrende 74-Jährige aus Mellinghausen mit ihrem Pkw Dacia erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw VW auf. Durch die Kollision wurden alle drei Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt 7.500 Euro. Aufgrund dieses Verkehrsunfalles mit Fahrzeugrückstau musste ein 21-Jähriger aus Sulingen mit seinem PKW VW am Stauende bis zum Stillstand abbremsen, ein 17-jähriger Kradfahrer aus Scholen erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Der 17-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Am Kraftrad sowie am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzt 3.500 Euro.

Syke-Gessel - Hund verursacht Unfall

Ein 17-Jähriger aus Barrien befuhr am Donnerstag gegen 16:00 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Leerßer Straße in Syke, als plötzlich ein unbeaufsichtigter Hund auf die Fahrbahn lief. Der Kradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er stürzte und wurde dabei verletzt. Auch der verletzte Hund konnte später aufgefunden werden. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Martfeld - Flaschen auf der Straße

Ein 51-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Freitagmorgen die Verdener Straße und wollte um kurz vor 5 Uhr nach links in die Straße "Holzmaase" einfahren. Im Abbiegevorgang öffnete sich plötzlich die Ladeklappe des Anhängers und die Ladung, bestehend aus Getränkekisten und PET-Flaschen, landete auf der Fahrbahn sowie im Seitenraum. Die Mitarbeiter der Polizei und des Bauhofs sammelten alle Getränkeflaschen wieder ein, um die Straße schnellstmöglich wieder befahrbar zu machen.

Brinkum Nord - Einbruch in Fahrradgeschäft

In der heutigen Nacht, zwischen 01:25 bis 01:32 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft an der Bremer Straße in Brinkum und entwendeten mehrere Fahrräder. Die Höhe des Schadens und des Diebesgutes kann bislang noch nicht benannt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Weyhe unter 0421 8066-0 zu kontaktieren.

Stuhr - Unfallflucht aufgeklärt

Eine 68-jährige Frau aus Stuhr muss sich nun für eine Verkehrsunfallflucht verantworten. Am Donnerstag, gegen 12:00 Uhr, beabsichtigte sie auf einem Parkplatz in der Henleinstraße vorwärts einzuparken und fuhr dabei gegen ein anderes Auto. Dabei hinterließ sie einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um ihre Pflichten als Unfallverursacherin zu kümmern. Dank einer aufmerksamen Zeugin, konnte die Fahrerin ermittelt werden.

