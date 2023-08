Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad mit einer lebensgefährlich verletzten Person in Diepholz

Diepholz (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es um 22:47 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person auf der Vechtaer Straße (B69), im Kreuzungsbereich zum Falkenhardter Weg in Diepholz. Ein 49-jähriger Pkw-Führer aus Sulingen beabsichtigte am Einmündungsbereich des Falkenhardter Weg mit seinem Pkw Hyundai nach links auf die B 69 in Fahrtrichtung Diepholz aufzufahren. Hierbei missachtete dieser den auf der B 69 aus Richtung Diepholz in Richtung Vechta mit einem Leichtkraftrad Yamaha fahrenden 19-jährigen Mannes aus Vechta. Trotz eines Ausweichversuchs des Motorradfahrers kam es im Kreuzungsbereich zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 19-jährige Vechtaer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Hannoveraner Klinik geflogen. Der 49-jährige Sulinger wurde leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die B 69 musste während der Verkehrsunfallaufnahme und der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis 03:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.

