Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 13.08.2023

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruchdiebstahl in der Müntebar

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Samstagnachmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Müntebar an der Langen Straße. Hier hebelten die Täter mittels eines Hebelwerkzeugs zwei Spielautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Im Anschluss daran entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Angaben zur Höhe des Diebesguts konnten bislang nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Diepholz (Tel.: 05441/971-0) zu melden.

Diepholz - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstörten bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe an der Bushaltestelle des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup. In der Vergangenheit ist es bereits zu gleichgelagerten Sachverhalten im Diepholzer Stadtgebiet gekommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diepholz (Tel.: 05441/971-0) zu melden.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 01:35 Uhr, kam es am Willenberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam der bislang unbekannte Fahrzeugführer im Kurvenbereich mutmaßlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Diepholz (Tel.: 05441/971-0) entgegen.

Affinghausen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Eine 83-jährige Autofahrerin aus Sudwalde wollte am Samstagmorgen die Sulinger Straße aus Richtung Sudwalder Straße kommend in Fahrtrichtung Dörriesloher Straße überqueren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten PKW einer 38-Jährigen aus Bruchhausen-Vilsen, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 38-Jährige aus Bruchhausen-Vilsen verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die Autofahrerin aus Sudwalde blieb unverletzt.

Sulingen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ein 17-jähriger Sulinger wollte am Samstagabend im Wiesenweg mit seinem Fahrrad an einem parkenden PKW vorbeifahren. Kurz zuvor blickte er nach hinten und schätzte den Abstand zum parkenden PKW falsch ein. Der 17-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des PKW auf. Der 17-jährige Fahrradfahrer verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell