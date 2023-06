Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Radfahrerin beim Queren erfasst

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Kreisverkehr Wüllener Straße / Am Kalkbruch;

Unfallzeit: 07.06.2023, 07.50 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwoch in Ahaus-Wüllen bei einem Unfall erlitten. Die 30-Jährige hatte den Radweg an der Wüllener Straße aus Richtung Wüllen kommend befahren. Als sie die bevorrechtigte Zufahrt zum Krankenhaus am Kreisverkehr mit der Wüllener Straße und der Straße Am Kalkbruch queren wollte, erfasste ein aus Richtung Krankenhaus kommender 67-jähriger Heidener sie mit seinem Wagen. Die Ahauserin stürzte auf die Fahrbahn; sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. (to)

