Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Diebstahl aus Verkaufsstand scheitert

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Graes, Brink;

Tatzeit: 06.06.2023, 20.45 Uhr;

Unbekannte wollten am Dienstag in Ahaus-Graes Bargeld aus einer Milchtankstelle entwenden. Die Täter machten sich gegen 20.45 Uhr an der Geldkassette des Verkaufsstands in der Bauerschaft Brink zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen fühlten sie sich dabei durch einen Zeugen gestört und flüchteten unverrichteter Dinge. Die Polizei bittet diesen Zeugen sowie weitere, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell