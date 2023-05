Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Alleinunfall eines Marler Autofahrers

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch um 16 Uhr kam ein 70-jähriger Marler aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer war auf der Hülsstraße in Richtung Osten. Er wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit (Totalschaden) und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Hülsstraße wurde während der Unfallaufnahme zwischen Einmündung Am Jahn-Stadion und Kreuzung Hülsstraße/Ovelheider Weg gesperrt.

