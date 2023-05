Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Marler Damm - weitere Infos

Recklinghausen (ots)

Nach einem schweren Unfall mit fünf Verunglückten am gestrigen Abend in Dorsten sind nun weitere Informationen bekannt:

Ein 25-jähriger Fahrer aus Dorsten war auf dem Marler Damm in Richtung Norden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Wagen auffuhr, der von einem 24-jährigen Dorstener geführt wurde. Das Fahrzeug des 24-Jährigen überschlug sich daraufhin, geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto, das ein 55-jähriger Fahrer aus Marl fuhr. Der 25-jährge Fahrer geriet nach dem Aufprall von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Auto vor einem Baum, im Graben neben der Fahrbahn. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 25-Jährigen erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Daher wurden ihm im Krankenhaus Blutproben entnommen. Der 24-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die übrigen vier Beteiligten, darunter auch die 19-jährige Beifahrerin (Dorsten) des 25-Jährigen sowie die 48-jährige Beifahrerin des 55-Jährigen (Marl), wurden schwer verletzt. Bei dem 25-Jährigen konnte zum Unfallzeitpunkt eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Weitere Unfallbeteiligte konnten die Einsatz- und Rettungskräfte nicht ausfindig machen. Im Weiteren stellten die Beamten den Führerschein des 25-Jährigen sicher sowie alle drei Autos. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

