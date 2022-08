POL-PIKIR: Kontrolle des Gewerblichen Güterverkehrs

Bad Sobernheim (ots) - In der Zeit vom 11.08.2022 18:30 Uhr bis 12.08.2022 07:30 Uhr, wurden an einem PKW VW Golf, welcher in der Steinhardter Straße in Bad Sobernheim, in Höhe der Nr. 55 am Gehweg parkend abgestellt war, der rechte Vorder- und der rechte Hinterreifen zerstochen. Zeugen die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn (06752-1560) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

