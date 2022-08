Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Flächen- und Waldbrand

Bärenbach (ots)

Am 11.08.2022 kam es gegen 15:15 Uhr auf einem Feld zwischen Bärenbach und Schmidthachenbach zu einem größeren Brand. Beim Abbrennen von altem Holz geriet ein Feuer so außer Kontrolle, dass das Feld sowie ein Teilstück des angrenzenden Waldes Feuer fingen und in Vollbrand standen. Durch das zügige Eingreifen der umliegenden Feuerwehren konnte das Feuer zeitnah gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

