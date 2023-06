Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Motorrad gestürzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 06.06.2023, 18.25 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin am Dienstag in Heiden bei einem Unfall erlitten. Die 20-Jährige hatte gegen 18.25 Uhr die Heidener Straße in Richtung Heiden befahren. Aus ungeklärter Ursache verlor die Dorstenerin dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (to)

