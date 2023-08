Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 26

Meerbusch (ots)

Am 09. August, gegen 15:05 Uhr, befuhr eine 61jährige Frau aus Meerbusch mit dem Pkw den Westring (Landstraße 26) in Meerbusch, aus Richtung Krefelder Straße kommend, in Richtung Bommershöfer Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie kurz vor dem Bommershöfer Weg auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 44jährigen Mann aus Neuss gesteuert wurde. Die Fahrerin des Pkw kam nachfolgend auf Grund des Zusammenstoßes mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und wurde in den Straßengraben geschleudert.

Beide Fahrzeugführer erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen und wurden an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Die Pkw-Fahrerin (schwerverletzt, keine Lebensgefahr) wurde mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik nach Krefeld verbracht, der Fahrer des Klein-Lkw wurde leicht verletzt ins Johanna-Etienne-Krankenhaus Neuss eingeliefert.

Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Landstraße 26 musste zwischen der Krefelder Straße und dem Bommershöfer Weg für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 2,5 Stunden) komplett gesperrt werden.

(Ma.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell