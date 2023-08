POL-NE: Verdächtige machen sich an Autos zu schaffen

Neuss (ots) - An der Steinhausstraße geriet am frühen Dienstagmorgen (08.08.), gegen kurz nach 04:00 Uhr, ein 37 Jahre alter Mann aus Neuss ins Visier einer Streifenbesatzung. Eine Überprüfung seiner Personalien hatte einen gegen ihn bestehenden Haftbefehl offenbart. Da der Mann die ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Außerdem fanden die Einsatzkräfte in einer von ihm mitgeführten Tasche mehrere Schneidwerkzeuge und ...

