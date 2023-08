Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub unter Jugendlichen

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (04.08.) wurde gegen 18:45 Uhr ein 13-jähriges Mädchen am Montanushof Opfer eines Raubes. Nach ersten Erkenntnissen gingen drei männliche Jugendliche auf das Mädchen und ihre Freundin, welche vor dem Montaunshof warteten, zu, und einer aus der Gruppe, ein 15-jähriger Grevenbroicher, hielt das Opfer fest, so dass ein weiterer ihr das Mobiltelefon und Bargeld entwenden konnte. Zwei der drei Tatverdächtigen, der 15-Jährige und ein 14-jähriger Grevenbroicher, konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen und überprüft werden. Die Beute konnte nicht aufgefunden werden, offensichtlich hatte der dritte Tatverdächtige diese übergeben bekommen. Bei diesem handelt es sich ebenfalls um einen zirka 15-jährigen Jungen, welcher mit einem schwarzen Pullover bekleidet war.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 24 sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen dritten Tatverdächtigen geben können.

Die Polizei bittet die Zeugen, sich unter der 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell