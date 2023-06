Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahndungserfolg bestätigt Fahrradregistrierungsaktion - Ein Termin in den Sommerferien

Bielefeld (ots)

HC / Bielefeld - Anhand der bei der Fahrradregistrierung erhaltenen Aufkleber konnten inzwischen bereits gestohlene Fahrräder zugeordnet werden und Bielefelder erhielten ihre Fahrräder zurück.

Eine Bielefelderin meldete sich bei dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz. Sie erkundigte sich nach einem neuen Aufkleber für ihr bereits registriertes Pedelec. Nach dem Diebstahl ihres Fahrrades am Dienstag, 09.05.2023, in Bielefeld wurde es am Montag, 15.05.2023, mit weiteren Rädern zusammen in Leipzig aufgefunden. Dank eines Registrierungs-Aufklebers fanden die Fahrräder den Weg zurück zu ihren Besitzern nach Bielefeld. Und so auch zu der Bielefelderin, obwohl es den Tätern gelungen war, den Aufkleber an ihrem Rad abzuziehen.

Wenn auch Sie Ihr Fahrrad registrieren lassen wollen, kommen Sie zu der einzigen Registrierungsaktion in den Sommerferien, am Dienstag, den 27.06.2023, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf den Amtsplatz Heepen in der Salzufler Straße 13.

