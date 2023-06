Polizei Bielefeld

POL-BI: Graffiti-Sprayer gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zu Donnerstag, 22.06.2023, meldete ein Zeuge zwei Sprayer an einem Eisenbahntunnel in der Straße Am Lehmstich. Sie konnten noch vor Ort durch die Polizei festgestellt werden.

Gegen 03:35 Uhr wurde die Polizei über eine Sachbeschädigung durch Graffitis informiert. Zwei tatverdächtige Personen würden sich noch an der Bahnunterführung, die von der Straße Am Lehmstich zur Herforder Straße führt, befinden.

Beim Eintreffen der alarmierten Beamten versuchten die zwei Sprayer vergeblich zu Fuß, in Richtung Lindenplatz, zu flüchten. Ein Mann hielt noch eine Sprühdose in der Hand, weitere Dosen befanden sich in der Bahnunterführung. Ein dort befindliches unfertiges Graffiti stimmte mit einer mitgeführten Zeichnung überein. Zudem konnten an den Händen von beiden Sprayern Farbanhaftungen festgestellt werden.

Bei den beiden geständigen Sprayern handelt es sich um einen 21-jährigen Mann aus Thaleischweiler-Fröschen (Rheinland-Pfalz) und einen 22-jährigen Bielefelder.

