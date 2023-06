Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw gerät in den Gegenverkehr - Busfahrer als Zeuge gesucht

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Zeugen und insbesondere einen Busfahrer, der am Mittwoch, 14.06.2023, auf der Osnabrücker Straße stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Passat zu verhindern. Die VW Fahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und verunglückte in dem linken Straßengraben.

Nach der Aussage einer Autofahrerin war sie gegen 13:15 Uhr auf der Osnabrücker Straße in Richtung Brackwede unterwegs. Als ein Bus im Gegenverkehr hupte, blickte sie in ihren Rückspiegel und sah, wie der Bus stark abbremste. Der Grund war, dass der hinter ihr fahrende VW Passat nach links in den Gegenverkehr fuhr. Zwischen den Einmündungen der Azaleenstraße und der Alleestraße stieß der Pkw im linken Straßengraben gegen Buschwerk und kam schließlich zum Stillstand. Die 60-jährige Bielefelder VW-Fahrerin gab an, dass sie seit der Nacht gearbeitet habe und kurzzeitig am Lenkrad eingeschlafen sei.

Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses gefahren. Polizeibeamte stuften die Beschädigungen des Pkw als Totalschaden ein und schätzten den Sachschaden auf circa 5.000 Euro. An der Osnabrücker Straße wurden bei dem Unfall Buschwerk und Bäume beschädigt.

Insbesondere der beteiligte Busfahrer gilt für die Ermittler der Polizei als ein wichtiger Zeuge und wird neben anderen Zeugen gebeten, sich beim Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell